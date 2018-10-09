Груша поможет не простудиться, советуют медики

В состав груши входят самые полезные микро- и макроэлементы, витамины и волокнистые вещества. Она благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему и очищает кровь от излишне накопленного холестерина. За счёт большого содержания в одном фрукте этих пектиновых волокон, груша поможет поддержать фигуру в стройности, насытит организм всеми необходимыми питательными веществами. Несмотря на свою сладость, грушу можно смело употреблять в пищу людям больным сахарным диабетом, ведь в ней сахара намного меньше, чем в яблоке.Даже после термической обработки она не теряет своих целебных свойств. Грушевое варенье обладает противовоспалительным действие при болезнях почек и мочевого пузыря. И самая главная «грушина помощь» заключается в том, что варенье обладает жаропонижающим эффектом, и это первое средство от кашля во время простуды.Врачи советуют не кушать грушу на пустой желудок, а принимать в качестве десерта. Так что стоит запастись на зиму грушевым вареньем, чтобы регулярно укреплять иммунную систему полезным лакомством.