Лолита Милявская в интервью Вячеславу Манучарову рассказала про секс и диеты

В очередном передачи "Эмпатия Манучи" с Вячеславом Манучаровым гостьей стала известная российская певица Лолита Милявская. Исполнительница рассказала, что в то время, как она была ведущей шоу "Без комплексов", она пробовала запрещенные препараты. Случилось это из-за чрезмерной усталости, но певица быстро поняла, что нужно остановиться.Лолита Милявская сообщила, что сейчас она позволяет себе только спиртные напитки. Употреблять алкоголь знаменитость начала, чтобы взбодриться. Также исполнительница рассказала некоторые подробности своей интимной жизни. Она поведала, что секс у нее бывает 2-3 раза в месяц, ведь она постоянно отсутствует дома.Когда певица была свободной женщиной, она могла позволить себе различные романы во время гастролей, но сейчас она верна супругу. Что касается диет, то Лолита Милявская считает, что они ей больше не нужны.