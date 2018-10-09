Анастасию Костенко признали в Instagram красивее Анджелины Джоли

На новой публикации супруга Дмитрия Тарасова запечатлена в образе “роковой красотки” с идеальными чертами лица и ярким макияжем. Сама Анастасия Костенко предлагает подписчикам показать то, чего не видят другие.В комментариях фанаты восхитились внешностью модели. Они отметили, что сейчас знаменитость выглядит просто потрясающе. За шестнадцать часов пост сумел собрать более 24 тысяч отметок “Нравится” и 210 комментариев от многочисленных фанатов звезды подиума.