Анастасию Костенко признали в Instagram красивее Анджелины Джоли
Анастасия Костенко обнародовала в своем Instagram-аккаунте новое фото, которым покорила своих многочисленных фанатов. Некоторые из подписчиков заявили, что российская модель красивее голливудской актрисы Анджелины Джоли.
На новой публикации супруга Дмитрия Тарасова запечатлена в образе “роковой красотки” с идеальными чертами лица и ярким макияжем. Сама Анастасия Костенко предлагает подписчикам показать то, чего не видят другие.
В комментариях фанаты восхитились внешностью модели. Они отметили, что сейчас знаменитость выглядит просто потрясающе. За шестнадцать часов пост сумел собрать более 24 тысяч отметок “Нравится” и 210 комментариев от многочисленных фанатов звезды подиума.
На новой публикации супруга Дмитрия Тарасова запечатлена в образе “роковой красотки” с идеальными чертами лица и ярким макияжем. Сама Анастасия Костенко предлагает подписчикам показать то, чего не видят другие.
В комментариях фанаты восхитились внешностью модели. Они отметили, что сейчас знаменитость выглядит просто потрясающе. За шестнадцать часов пост сумел собрать более 24 тысяч отметок “Нравится” и 210 комментариев от многочисленных фанатов звезды подиума.