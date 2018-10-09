АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Электрокар Tesla Model 3 признан самым безопасным автомобилем

Электрокар версии Tesla Model 3 признали самой безопасной версией согласно результатам краш-тестов, которые провела Национальная администрация безопасности дорожного движения Соединённых Штатов (NTHSA). Из пяти возможных баллов авто набрало 5.

Электрокар Tesla Model 3 признан самым безопасным автомобилем

Лидером рейтинга раньше выступила Tesla Model S. Специалисты NTHSA проводят ряд тестов, в число которых вошли традиционные фронтальные и боковые удары авто. Также модель испытывают на прочность за счёт опрокидывания, а также удара о столб в области передней стойки. Экспертами производится проверка эффективности работы электронных современных систем безопасности.


Компания Tesla много внимания уделяет безопасности транспортных средств, вследствие этого все модели марки попадают часто в ТОП многих ведущих организаций, по типу Euro NCAP. В свое время версия Tesla Model S получила высший балл.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Груша поможет не простудиться, советуют медики
Илья Яббаров поскандалил с Маргаритой Ларченко
Юлия Меньшова подстригла волосы и произвела фурор
Актер «Кухни» Дмитрий Назаров сбил пешехода в
Лолита Милявская в интервью Вячеславу Манучарову
Электрокар Tesla Model 3 признан самым безопасным
Младшую сестру Ольги Бузовой поклонники
В Чили очевидец снял на видео сферический НЛО
Аналитики назвали ТОП-3 популярных смартфонов у
Вера Брежнева спряталась за собакой-«ушанкой»
Warface выйдет на Xbox One 9 октября
Разработан уникальный метод определения
Звезда «Дома-2» Ольга Ветер показала новую
Анастасию Костенко признали в Instagram красивее
Гвинет Пэлтроу захотела отказаться от девичьей
В компании Huawei представили аккумулятор нового
На снимке 1943 года рассмотрели «путешественника
Jeep планирует отозвать 18 тысяч новых
Медведев назвал альтернативы повышения
Ольга Бузова публично принесла извинения
В США нашли новый метод обнаружения рака лёгких
Рунет в восхищении от новой песни Вахтанга на
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров удалил из
Звезда «Орла и решки» Неведрова станет мамой во
Ученые выяснили происхождение современных кенгуру
The Sun: Россия планирует сделать из Ливии "новую
Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на
Телеведущая из Челябинска Сладкова обвинила
Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи
Просмотреть все новости