Электрокар Tesla Model 3 признан самым безопасным автомобилем

Лидером рейтинга раньше выступила Tesla Model S. Специалисты NTHSA проводят ряд тестов, в число которых вошли традиционные фронтальные и боковые удары авто. Также модель испытывают на прочность за счёт опрокидывания, а также удара о столб в области передней стойки. Экспертами производится проверка эффективности работы электронных современных систем безопасности.Компания Tesla много внимания уделяет безопасности транспортных средств, вследствие этого все модели марки попадают часто в ТОП многих ведущих организаций, по типу Euro NCAP. В свое время версия Tesla Model S получила высший балл.