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Аналитики назвали ТОП-3 популярных смартфонов у россиян

Компания Mail.Ru Group выяснила, какие три смартфона пользуются наибольшей популярностью у россиян в третьем квартале 2018 года. Специалисты компании изучили статистику сервиса бесплатных объявлений «Юла», где пользователи размещают сообщения о продаже телефонных устройств.

Аналитики назвали ТОП-3 популярных смартфонов у россиян

Оказалось, что все три лидирующие позиции занимают смартфоны компании Apple. Самым популярным мобильным устройством у россиян остается iPhone 5s, средняя цена на него составляет примерно 6,3 тысяч рублей. Затем идут iPhone 6 (10,6 тысяч) и iPhone 6s (14,6 тысяч).

По словам аналитиков, популярность данных моделей не меняется с первого квартала, хотя количество проданных iPhone упало на 12%. На втором месте среди производителей оказался Samsung, на третьем и четвертом местах расположились Xiaomi и Sony. При этом у Xiaomi и Huawei количество проданных смартфонов на сервисе «Юла» заметно возросло.


 
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Технологии
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 10:15

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