Аналитики назвали ТОП-3 популярных смартфонов у россиян

Оказалось, что все три лидирующие позиции занимают смартфоны компании Apple. Самым популярным мобильным устройством у россиян остается iPhone 5s, средняя цена на него составляет примерно 6,3 тысяч рублей. Затем идут iPhone 6 (10,6 тысяч) и iPhone 6s (14,6 тысяч).По словам аналитиков, популярность данных моделей не меняется с первого квартала, хотя количество проданных iPhone упало на 12%. На втором месте среди производителей оказался Samsung, на третьем и четвертом местах расположились Xiaomi и Sony. При этом у Xiaomi и Huawei количество проданных смартфонов на сервисе «Юла» заметно возросло.