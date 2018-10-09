Медведев назвал альтернативы повышения пенсионного возраста более болезненными

Политик утверждает, что пенсионный возраст оставался без изменений с 1930-х годов, а продолжительность жизни населения выросла. Если во время принятия закона процент лиц старше 60 лет среди мужчин и старше 55 среди женщин составлял 8,6%, то в 2002 эта цифра перевалила за 20%. По словам Медведева, если на сегодняшний день на 1000 людей, сохранивших трудоспособность, приходится порядка 450 пенсионеров, то к 2036 году их количество перевалит за 550. Отмечается, что альтернативой повышения пенсионного возраста является понижение количества выплачиваемых пенсионерам денег, на что государство не может пойти.Дополнительной альтернативой данному решению, по мнению политика, можно назвать повышение тарифов отчисления в пенсионный фонд. Однако, в таком случае многие люди вновь начнут получать зарплату “в конвертах”, тем самым практически не делая выплат в фонд.