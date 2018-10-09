Ольга Бузова публично принесла извинения Александру Гриневу

Как стало известно из последнего эфира «Замуж за Бузову», в реалити-шоу остался лишь один претендент на руку и сердце звездной ведущей - Денис Лебедев, тогда как с Александром Гриневым Ольга распрощалась, обвинив в жажде пиара.Более того, после проверки молодого человека на полиграфе, эксперты заявили, что Гринев не готов к серьезным отношениям и результатом своего участия в шоу видит в большей мере саморекламу.Ольга решила, что Саша просто не смог полностью раскрыться перед ней и потому поблагодарила Гринева за подаренные эмоции и попросила у него прощения.