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Ольга Бузова публично принесла извинения Александру Гриневу

Последняя запись в Instagram Ольги Бузовой показала, что ведущая изменила свою точку зрения в отношении выгнанного Александра Гринева и извинилась перед несостоявшимся женихом.

Как стало известно из последнего эфира «Замуж за Бузову», в реалити-шоу остался лишь один претендент на руку и сердце звездной ведущей - Денис Лебедев, тогда как с Александром Гриневым Ольга распрощалась, обвинив в жажде пиара.

Ольга Бузова публично принесла извинения Александру Гриневу

Более того, после проверки молодого человека на полиграфе, эксперты заявили, что Гринев не готов к серьезным отношениям и результатом своего участия в шоу видит в большей мере саморекламу.

Ольга Бузова публично принесла извинения Александру Гриневу

Ольга решила, что Саша просто не смог полностью раскрыться перед ней и потому поблагодарила Гринева за подаренные эмоции и попросила у него прощения.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:12

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