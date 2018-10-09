В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался, не приходя в сознание. ЧП случилось вечером 8 октября в городе Кагосима.
40-летнего мужчину без сознания нашли сотрудники зоопарка с обширной рваной раной в области шеи. Он лежал под открытым небом в вольере с белым тигром, в которого перед этим успел выстрелить дротиком с транквилизатором. Смотрителя за животными срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
В зоопарке начались проверки, особое внимание уделяется правильности обращения с животными.
40-летнего мужчину без сознания нашли сотрудники зоопарка с обширной рваной раной в области шеи. Он лежал под открытым небом в вольере с белым тигром, в которого перед этим успел выстрелить дротиком с транквилизатором. Смотрителя за животными срочно доставили в больницу, но спасти его не удалось.
В зоопарке начались проверки, особое внимание уделяется правильности обращения с животными.
В мире
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 08:46