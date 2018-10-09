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Гвинет Пэлтроу захотела отказаться от девичьей фамилии

После выхода замуж за Брэда Фэлчака американская актриса Гвинет Пэлтроу решила сменить фамилию. Супруги хотят объединить свои фамилии, чтобы в будущем именоваться, как «Фэлтроу». Приглашения на свадьбу были разосланы гостям уже от новой двойной фамилии.

Гвинет Пэлтроу захотела отказаться от девичьей фамилии

Сейчас молодожены отправились в медовый месяц, но куда именно они решили поехать, Гвинет Пэлтроу не сообщила. Поклонникам актрисы приходится ждать от нее фотографии, чтобы определить, где она проводит время. Так, один из снимков демонстрировал итальянские холмы, а второй был сделан во Франции в холле отеля Four Seasons.

Свадьба Гвинет Пэлтроу и Брэда Фэлчака состоялась в конце сентября в Хэмптонс в особняке актрисы. Супруги решили не приглашать на свадьбу представителей прессы, но папарацци с помощью дронов смогли сделать несколько снимков. Благодаря им можно было узнать, что бракосочетание проходило в трех павильонах, а среди гостей присутствовали Роберт Дауни-Младший и Джулия Робертс.


 
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ШоуБиз
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 09:45

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