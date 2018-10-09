Jeep планирует отозвать 18 тысяч новых внедорожников Wrangler

Вследствие выявления дефекта производитель приостановил продажу версии Wrangler. Это связано с тем, что потенциально бракованные автомобили могут оставаться у дилеров на складах. Специалисты планируют проверить около 18 000 проданных раньше авто. Согласно оценке компании, некачественная сварка на раме присутствует только у 720 экземпляров авто. Внедорожник с начала выхода новой генерации подвергался отзыву уже пять раз. Одним из дефектов является сварка крепления рулевого вала.Обновлённый Wrangler появился в ноябре прошлого года. Тогда новая версия получила узнаваемый, традиционный дизайн. Была изменена конструкция кузова. Авто стало легче, оно получило гибридный силовой агрегат. Внедорожник в РФ доступен от 3 150 000 рублей.