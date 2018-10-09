АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

Jeep планирует отозвать 18 тысяч новых внедорожников Wrangler

Компания Jeep готовится отозвать 18 тысяч новых внедорожников Wrangler. Данное мероприятие связано с выявлением у многих транспортных средств дефектного сварочного шва. Его обнаружили в месте крепления поперечной тяги к раме.

Jeep планирует отозвать 18 тысяч новых внедорожников Wrangler

Вследствие выявления дефекта производитель приостановил продажу версии Wrangler. Это связано с тем, что потенциально бракованные автомобили могут оставаться у дилеров на складах. Специалисты планируют проверить около 18 000 проданных раньше авто. Согласно оценке компании, некачественная сварка на раме присутствует только у 720 экземпляров авто. Внедорожник с начала выхода новой генерации подвергался отзыву уже пять раз. Одним из дефектов является сварка крепления рулевого вала.


Обновлённый Wrangler появился в ноябре прошлого года. Тогда новая версия получила узнаваемый, традиционный дизайн. Была изменена конструкция кузова. Авто стало легче, оно получило гибридный силовой агрегат. Внедорожник в РФ доступен от 3 150 000 рублей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:15

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
На снимке 1943 года рассмотрели «путешественника
Jeep планирует отозвать 18 тысяч новых
Медведев назвал альтернативы повышения
Ольга Бузова публично принесла извинения
В США нашли новый метод обнаружения рака лёгких
Рунет в восхищении от новой песни Вахтанга на
В Японии белый тигр растерзал сотрудника зоопарка
Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров удалил из
Звезда «Орла и решки» Неведрова станет мамой во
Ученые выяснили происхождение современных кенгуру
The Sun: Россия планирует сделать из Ливии "новую
Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на
Телеведущая из Челябинска Сладкова обвинила
Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи
СМИ: Максим Галкин хочет развестись с Аллой
После взрыва под Черниговом Генштаб ВСУ объявил
Назвали причину обрушения виадука на Транссибе в
Анна Семенович порадовала фанатов эффектным
Учёные: А нервные клетки всё-таки
Мария Кириленко рассказала о своей жизни после
В Техасе страховая компания списала Lotus Elise в
Уфолог обнаружил на Луне множество загадочных
Meizu объявляет о начале продаж 16th на
Для партнеров Яндекс.Такси Renault Logan доступен
Уфолог снял на видео пирамидообразный НЛО в
Учёные: Дикие воробьи способны воспроизводить
Таинственный объект вынесло на побережье Южной
В небе над США зафиксировали аномальное явление в
Влад Топалов растрогал поклонников фото с
Мощнейшая версия Honor X8 Мах поступила в продажу
Просмотреть все новости