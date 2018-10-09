Лидер "Ленинграда" Сергей Шнуров удалил из Instagram все публикации

На Instagram-микроблог известного музыканта подписаны 3,7 млн фолловеров. Шнуров всегда делился с ними интересными и важными моментами жизни, творческими планами, публиковал скандальные стихотворения, видео и фотографии с концертов, проводил рекламные акции и различные розыгрыши среди фанатов, впервые рассказал о разводе с супругой Матильдой.Теперь на странице артиста значится: «shnurovs — 0 публикаций». Кроме этого, фронтмен «Ленинграда» оставил в заглавии своего Instagram-аккаунта загадочные фразы: «Меня трудно найти. Легко потерять. И невозможно забыть». Объяснять внезапное решение Шнуров не стал.