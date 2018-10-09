The Sun: Россия планирует сделать из Ливии "новую Сирию"
Британское издание The Sun сообщает о том, что Россия планирует отправить войска в Ливию, сделав из нее "новую Сирию". По мнению таблоида, эти выводы обусловлены наличием в государстве крупнейшего эмиграционного маршрута в ЕС и желанием Москвы "отправить военных" в Ливию с целью контроля над Западом.
Издание говорит о том, что такие данные были получены Терезой Мэй, премьер министром Великобритании, благодаря работе сотрудников разведки. Отмечается также, что Россия планирует сделать из Ливии “новую Сирию”, впрочем, российская сторона на текущий момент официальных заявлений по этому поводу не делала.
По словам министра экономики Ливии, ранее в его государстве было множество российских компаний, и он ожидает их возвращения. Также чиновник заявил, что готов предоставить определенные гарантии безопасности приезжим. В качестве гарантий могут выступить определенные межгосударственные соглашения.
Издание говорит о том, что такие данные были получены Терезой Мэй, премьер министром Великобритании, благодаря работе сотрудников разведки. Отмечается также, что Россия планирует сделать из Ливии “новую Сирию”, впрочем, российская сторона на текущий момент официальных заявлений по этому поводу не делала.
По словам министра экономики Ливии, ранее в его государстве было множество российских компаний, и он ожидает их возвращения. Также чиновник заявил, что готов предоставить определенные гарантии безопасности приезжим. В качестве гарантий могут выступить определенные межгосударственные соглашения.
Политика
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:14