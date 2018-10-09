The Sun: Россия планирует сделать из Ливии "новую Сирию"

Издание говорит о том, что такие данные были получены Терезой Мэй, премьер министром Великобритании, благодаря работе сотрудников разведки. Отмечается также, что Россия планирует сделать из Ливии “новую Сирию”, впрочем, российская сторона на текущий момент официальных заявлений по этому поводу не делала.По словам министра экономики Ливии, ранее в его государстве было множество российских компаний, и он ожидает их возвращения. Также чиновник заявил, что готов предоставить определенные гарантии безопасности приезжим. В качестве гарантий могут выступить определенные межгосударственные соглашения.