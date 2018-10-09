Звезда «Орла и решки» Неведрова станет мамой во второй раз

Неведрова и ее супруг, продюсер Евгений Машков, воспитывают трехлетнюю дочь Мари-Николь и с нетерпением ожидают пополнения в семье. Будущие родители мечтают о сыне, чтобы, как заявила теледива, «получился полный комплект» – девочка и мальчик. Но они не расстроятся, если у их малышки появится сестра. Супруги давно планировали второго ребенка, но мешала работа, участие Неведровой в проекте «Орел и решка». Муж первым догадался о беременности жены по перепадам настроения – из мягкой и нежной она превратилась в агрессивную и немного грубоватую.Сейчас 29-летняя телеведущая на пятом месяце «интересного положения», но весит как и до «двух полосок» 56 кг и не страдает от токсикоза. Она питается небольшими порциями, что помогает сохранять массу тела в норме. Неведрова призналась, что ее организм теперь требует бекон, и она так иногда даже «сладости обматывает». Рожать знаменитость планирует в Москве.