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Звезда «Орла и решки» Неведрова станет мамой во второй раз

Звезда «Орла и решки» Натали Неведрова следом за коллегой Региной Тодоренко объявила о своей беременности. Телеведущая обнародовала в Instagram-аккаунте фото с ярким доказательством – уже достаточно округлившимся животом. Знаменитость в феврале станет мамой во второй раз.

Звезда «Орла и решки» Неведрова станет мамой во второй раз

Неведрова и ее супруг, продюсер Евгений Машков, воспитывают трехлетнюю дочь Мари-Николь и с нетерпением ожидают пополнения в семье. Будущие родители мечтают о сыне, чтобы, как заявила теледива, «получился полный комплект» – девочка и мальчик. Но они не расстроятся, если у их малышки появится сестра. Супруги давно планировали второго ребенка, но мешала работа, участие Неведровой в проекте «Орел и решка». Муж первым догадался о беременности жены по перепадам настроения – из мягкой и нежной она превратилась в агрессивную и немного грубоватую.

Звезда «Орла и решки» Неведрова станет мамой во второй раз

Сейчас 29-летняя телеведущая на пятом месяце «интересного положения», но весит как и до «двух полосок» 56 кг и не страдает от токсикоза. Она питается небольшими порциями, что помогает сохранять массу тела в норме. Неведрова призналась, что ее организм теперь требует бекон, и она так иногда даже «сладости обматывает». Рожать знаменитость планирует в Москве.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 08:30

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