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Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на алименты на Антона Гусева

Бывшая участница телепроекта Дом-2 Евгения Феофилактова в последнее время часто выкладывает социальные посты.

Накануне она размышляла по теме насилия в семье. А в последнем посте Instagram, руководствуясь опытом, беседовала с поклонниками об алиментах.

Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на алименты на Антона Гусева

Начала молодая женщина издалека, рассуждала о женщинах, которые считают, что от бывшего мужа им ничего не надо, и того «замучает совесть, и он начнёт помогать ребёнку».

«Я лично первые пол года тоже думала, что можно вопрос решить мирно.... Но потом понимаешь, что твой ребёнок нужен только тебе, и что отец обязан ровно столько же делать, что и мать. Так почему тогда он не должен тоже нести ответственность за СВОЕГО РОДНОГО ребёнка?! И несмотря на то, что мы в принципе нормально живём (не жалуемся), я подала на алименты», - наконец подошла к сути своего повествования Женя.

Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на алименты на Антона Гусева

Феофилактова пишет, что ни разу не пожалела, и те 20 тысяч рублей помогут ей оплатить какую-нибудь игрушку или занятия. Бывшая жена Антона Гусева заявила, что вопрос в гордости здесь не стоит, это обязанность папы.

Конечно хорошо, когда отец после развода участвует в жизни своего ребёнка, помогает и без алиментов, размышляет Евгения.

«Но как показывает практика, это бывает крайне редко. Поэтому, дорогие мои девушки/женщины призываю всех, кто ещё не успел или сомневался - прямо завтра подать на алименты!) даже если ваш бывший нигде не работает, он будет обязан платить минималку!», - учит подписчиков звезда Дома-2.

Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на алименты на Антона Гусева

Девушка рада, что в нашей стране с теми нерадивыми отцами, кто не платит налоги, поступают весьма жёстко: их ограничивают в правах, не пускают за рубеж и отправляют на исправительные работы. Завершила свой спич Феофилактова словами, что сейчас много мужчин ополчится против неё, однако ей всё равно, ведь она борется за права детей.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 08:00

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