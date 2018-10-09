Евгения Феофилактова не жалеет, что подала на алименты на Антона Гусева

«Я лично первые пол года тоже думала, что можно вопрос решить мирно.... Но потом понимаешь, что твой ребёнок нужен только тебе, и что отец обязан ровно столько же делать, что и мать. Так почему тогда он не должен тоже нести ответственность за СВОЕГО РОДНОГО ребёнка?! И несмотря на то, что мы в принципе нормально живём (не жалуемся), я подала на алименты», - наконец подошла к сути своего повествования Женя.

«Но как показывает практика, это бывает крайне редко. Поэтому, дорогие мои девушки/женщины призываю всех, кто ещё не успел или сомневался - прямо завтра подать на алименты!) даже если ваш бывший нигде не работает, он будет обязан платить минималку!», - учит подписчиков звезда Дома-2.

Накануне она размышляла по теме насилия в семье. А в последнем посте Instagram, руководствуясь опытом, беседовала с поклонниками об алиментах.Начала молодая женщина издалека, рассуждала о женщинах, которые считают, что от бывшего мужа им ничего не надо, и того «замучает совесть, и он начнёт помогать ребёнку».Феофилактова пишет, что ни разу не пожалела, и те 20 тысяч рублей помогут ей оплатить какую-нибудь игрушку или занятия. Бывшая жена Антона Гусева заявила, что вопрос в гордости здесь не стоит, это обязанность папы.Конечно хорошо, когда отец после развода участвует в жизни своего ребёнка, помогает и без алиментов, размышляет Евгения.Девушка рада, что в нашей стране с теми нерадивыми отцами, кто не платит налоги, поступают весьма жёстко: их ограничивают в правах, не пускают за рубеж и отправляют на исправительные работы. Завершила свой спич Феофилактова словами, что сейчас много мужчин ополчится против неё, однако ей всё равно, ведь она борется за права детей.