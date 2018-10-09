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Телеведущая из Челябинска Сладкова обвинила Серова в побоях

Лариса Сладкова, некогда представлявшая прогноз погоды на телевидении Челябинска, пожаловалась на побои со стороны Александра Серова. Скандальная ведущая решилась рассказать об этом из-за оставшейся в ее душе обиды на «кумира миллионов женщин».

Телеведущая из Челябинска Сладкова обвинила Серова в побоях

Об очередных обвинениях артиста в рукоприкладстве сообщает интернет-издание ZNAK, ссылаясь на уже удаленную публикацию Сладковой на ее странице в Facebook. В доказательство своих слов пышногрудая блондинка обнародовала фото, где запечатлена, как она выразилась, со «следами» их с Серовым страстной любви – синяком под правым глазом и опухшей губой.

Сладкова призналась, что одну из своих шикарных шуб получила в подарок от знаменитого певца. Теледива из Челябинска, несмотря на случавшиеся побои со стороны Серова, относится к ситуации по-философски и считает, что с каждой влюбленной парой может такое случиться. Однако в душе Сладковой до сих пор остался неприятный осадок после инцидента с «самым незаменимым, нежным и любимым для нее Серовым».


 
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ШоуБиз
Добавил: Чупира Марьяна Сегодня, 08:00

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