После взрыва под Черниговом Генштаб ВСУ объявил об эвакуации людей

В сообщении отмечается, что сигнал о взрыве поступил от начальника шестого арсенала в 3:30. Взрыв произошел на технической территории, масштабы уточняются. Началась эвакуация людей, развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.Опергруппа во главе с Начальником Генштаба выехала на место ЧП. Объявлено о введении ограничительных мер по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.