После взрыва под Черниговом Генштаб ВСУ объявил об эвакуации людей
Минувшей ночью на военных складах с боеприпасами в Ичне Черниговской области прогремел взрыв. В связи с происшествием Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил о введении ограничительных мер по всей области, включая эвакуацию людей с места происшествия.
В сообщении отмечается, что сигнал о взрыве поступил от начальника шестого арсенала в 3:30. Взрыв произошел на технической территории, масштабы уточняются. Началась эвакуация людей, развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Опергруппа во главе с Начальником Генштаба выехала на место ЧП. Объявлено о введении ограничительных мер по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.
В сообщении отмечается, что сигнал о взрыве поступил от начальника шестого арсенала в 3:30. Взрыв произошел на технической территории, масштабы уточняются. Началась эвакуация людей, развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.
Опергруппа во главе с Начальником Генштаба выехала на место ЧП. Объявлено о введении ограничительных мер по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.
В мире
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:26