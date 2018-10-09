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После взрыва под Черниговом Генштаб ВСУ объявил об эвакуации людей

Минувшей ночью на военных складах с боеприпасами в Ичне Черниговской области прогремел взрыв. В связи с происшествием Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook сообщил о введении ограничительных мер по всей области, включая эвакуацию людей с места происшествия.

После взрыва под Черниговом Генштаб ВСУ объявил об эвакуации людей

В сообщении отмечается, что сигнал о взрыве поступил от начальника шестого арсенала в 3:30. Взрыв произошел на технической территории, масштабы уточняются. Началась эвакуация людей, развернут штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации.

Опергруппа во главе с Начальником Генштаба выехала на место ЧП. Объявлено о введении ограничительных мер по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы.


 
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:26

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