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Назвали причину обрушения виадука на Транссибе в Приамурье

Стала известна предварительная причина обрушения виадука на Транссибе в Приамурье. В пресс-службе правительства региона заявили, что два пролета моста рухнули из-за проезда груженного большегрузного транспорта.

Назвали причину обрушения виадука на Транссибе в Приамурье

В настоящее время движение поездов по Транссибу в районе станции «Свободный» временно приостановлено. С целью недопущения транспортного коллапса на месте ЧП работают экстренные службы.

Обрушение случилось во вторник утром, когда по виадуку двигался грузовик, а под виадуком проезжал грузовой состав. В результате происшествия водитель грузовой машины получил травмы и попал в больницу.


 
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Происшествия / Главные новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:14

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