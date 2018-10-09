Назвали причину обрушения виадука на Транссибе в Приамурье
Стала известна предварительная причина обрушения виадука на Транссибе в Приамурье. В пресс-службе правительства региона заявили, что два пролета моста рухнули из-за проезда груженного большегрузного транспорта.
В настоящее время движение поездов по Транссибу в районе станции «Свободный» временно приостановлено. С целью недопущения транспортного коллапса на месте ЧП работают экстренные службы.
Обрушение случилось во вторник утром, когда по виадуку двигался грузовик, а под виадуком проезжал грузовой состав. В результате происшествия водитель грузовой машины получил травмы и попал в больницу.
В настоящее время движение поездов по Транссибу в районе станции «Свободный» временно приостановлено. С целью недопущения транспортного коллапса на месте ЧП работают экстренные службы.
Обрушение случилось во вторник утром, когда по виадуку двигался грузовик, а под виадуком проезжал грузовой состав. В результате происшествия водитель грузовой машины получил травмы и попал в больницу.
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Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 07:14