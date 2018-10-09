Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи об израильском любовнике

Наталья Шевель в своем Instagram-аккаунте оставила пост, в котором сообщила, что СМИ дают неверную информацию касательно ее любовника из Израиля, к которому она периодически якобы ездит. Девушка заявила, что после развода с Иваном Краско замуж она не собирается. Также супруга артиста подчеркнула, что если когда-нибудь у нее появится возлюбленный, то она сообщит на своей официальной странице в соцсети, что будет являться достоверной информацией.Наталья Шевель рассказала, что у нее большие планы на будущее. Жена Ивана Ивановича хочет уехать за границу и начать все заново. После развода с супругом делить будет нечего, так как у актера нет ни недвижимости, ни денег, ни каких-либо иных материальных благ. Сейчас девушка играет в театре, пишет сборники стихов, рисует, но больших денег это не приносит.