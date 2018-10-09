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Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи об израильском любовнике

Наталья Шевель, являющаяся супругой актера Ивана Краско, прокомментировала слухи об израильском любовнике. Жена артиста заявила, что это неправда.

Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи об израильском любовнике

Наталья Шевель в своем Instagram-аккаунте оставила пост, в котором сообщила, что СМИ дают неверную информацию касательно ее любовника из Израиля, к которому она периодически якобы ездит. Девушка заявила, что после развода с Иваном Краско замуж она не собирается. Также супруга артиста подчеркнула, что если когда-нибудь у нее появится возлюбленный, то она сообщит на своей официальной странице в соцсети, что будет являться достоверной информацией.

Молодая жена Ивана Краско прокомментировала слухи об израильском любовнике

Наталья Шевель рассказала, что у нее большие планы на будущее. Жена Ивана Ивановича хочет уехать за границу и начать все заново. После развода с супругом делить будет нечего, так как у актера нет ни недвижимости, ни денег, ни каких-либо иных материальных благ. Сейчас девушка играет в театре, пишет сборники стихов, рисует, но больших денег это не приносит.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:45

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