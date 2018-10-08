Жена Гогена Солнцева впервые показалась на публике после пластической операции

«Крокодил, страшная, как атомная война!», — безапелляционно заявила Людмила Васильевна.

И только после восстановления, которое длилось не одну неделю, женщина впервые показалась на публике. Именно сегодня она показала изменения во внешности.Надо сказать, что эти изменения никого не оставили равнодушными.До сих пор люди с недоверием относятся к браку 37-летнего Гогена и 63-летней Екатерины. Многие полагают, что этот мезальянс скоро распадется, хоть сегодня пара уверяет всех, что их отношения гармоничны.Терешкович ради супруга даже решилась на пластическую операцию, чтобы радовать молодостью Солнцева. И вот после блефаропластики, подтяжки лица и смены имиджа Екатерина появилась в студии у Андрея Малахова.Черное платье с глубоким декольте, новая причёска и новый цвет волос, белоснежная улыбка, всё очаровало молодого мужа. Однако супруг при этом сетует, что Катя, увидев новую себя, изменилась и внутренне. Женщина теперь целыми днями пропадает в салонах красоты и не занимается домашним хозяйством.Гоген уже не помнит, как выглядит домашняя еда. Но Терешкович это нисколько не волнует, и пожилая женщина сегодня увлечена только собой.Новую внешность не оценила мама Гогена. Людмила Кравцова сказала, что женщина не изменилась внешне.Также надо отметить, что в конце передачи Солнцев неожиданно напал на жену.Выяснилось, что в студию на съемки ее подвез какой-то незнакомый мужчина, с которым его Катя мило беседовала. Шоумену это вовсе не понравилось и он эмоционально выразил ревность к своей красавице жене.