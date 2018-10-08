АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Жена Гогена Солнцева впервые показалась на публике после пластической операции

Пожилая супруга звезды "Дома-2" Гогена Солнцева Екатерина Терешкович сделала пластическую операцию.

И только после восстановления, которое длилось не одну неделю, женщина впервые показалась на публике. Именно сегодня она показала изменения во внешности.

Жена Гогена Солнцева впервые показалась на публике после пластической операции

Надо сказать, что эти изменения никого не оставили равнодушными.

До сих пор люди с недоверием относятся к браку 37-летнего Гогена и 63-летней Екатерины. Многие полагают, что этот мезальянс скоро распадется, хоть сегодня пара уверяет всех, что их отношения гармоничны.

Терешкович ради супруга даже решилась на пластическую операцию, чтобы радовать молодостью Солнцева. И вот после блефаропластики, подтяжки лица и смены имиджа Екатерина появилась в студии у Андрея Малахова.

Жена Гогена Солнцева впервые показалась на публике после пластической операции

Черное платье с глубоким декольте, новая причёска и новый цвет волос, белоснежная улыбка, всё очаровало молодого мужа. Однако супруг при этом сетует, что Катя, увидев новую себя, изменилась и внутренне. Женщина теперь целыми днями пропадает в салонах красоты и не занимается домашним хозяйством.

Гоген уже не помнит, как выглядит домашняя еда. Но Терешкович это нисколько не волнует, и пожилая женщина сегодня увлечена только собой.

Новую внешность не оценила мама Гогена. Людмила Кравцова сказала, что женщина не изменилась внешне.

Жена Гогена Солнцева впервые показалась на публике после пластической операции

«Крокодил, страшная, как атомная война!», — безапелляционно заявила Людмила Васильевна.

Также надо отметить, что в конце передачи Солнцев неожиданно напал на жену.

Выяснилось, что в студию на съемки ее подвез какой-то незнакомый мужчина, с которым его Катя мило беседовала. Шоумену это вовсе не понравилось и он эмоционально выразил ревность к своей красавице жене.



 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 19:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В компьютеры Apple встроят защиту от
В США фермер 30 лет подпирал дверь сарая
Жена Гогена Солнцева впервые показалась на
21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет
Российские телескопы будут предсказывать точное
Жительница Волгограда поедет на Каннский
Ученые назвали мастурбацию идеальным средством
«Летающий внедорожник» для МЧС и Минобороны будет
Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой
Влад Кадони раскритиковал методы воспитания
Японский спутник для очистки орбиты от мусора
Констрантин Иванов задумался о возвращении в
Астроном объяснил вспышку активности метеорного
Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь,
Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в
Американец вытряхнул кошелек и получил миллион
Финалист проекта «Замуж за Бузову» Сергей
Зрители «Дома-2» просят Алену Савкину одеться
На первых живых фото засветился новый смартфон
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Жириновский рухнул на четвереньки во время
Tesla отправит фото в космос за рекомендацию
Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на
Учёные предупредили о ежегодном снижении у мужчин
Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей
Просмотреть все новости