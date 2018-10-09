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СМИ: Максим Галкин хочет развестись с Аллой Пугачевой

В СМИ и соцсетях появилась информация, что Максим Галкин хочет разорвать отношения с Аллой Пугачевой. Юморист после развода планирует сойтись со своей любовницей Юлией Барановской, утверждают злые языки.

СМИ: Максим Галкин хочет развестись с Аллой Пугачевой

Скорей всего, Примадонна не желает разводиться с супругом-изменщиком из-за страха остаться в одиночестве, говорят злопыхатели. Многие заметили, что Максим Галкин даже на публике открыто показывает свое нежелание быть вместе с женой. Ходят слухи, что Юлия Барановская беременна от юмориста.

Попытки журналистов взять у Галкина интервью на эту тему натолкнулись на жесткое неприятие. Он наотрез отказался комментировать что-либо, чем создал еще большую интригу.

СМИ: Максим Галкин хочет развестись с Аллой Пугачевой

Артист в последнее время начал избегать Примадонну. К примеру, недавно звездные супруги посетили день рождение Алины Ивановны Редель. Невооруженным глазом заметно, что на общем снимке Алла Пугачева и Максим Галкин запечатлены не вместе, хотя ранее они постоянно фотографировались рядом, не скрывая своих теплых чувств.

Ранее фанаты выразили беспокойство уставшим видом Максима Галкина.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:28

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