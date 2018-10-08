Ученые назвали мастурбацию идеальным средством для похудения

Исследователи подсчитали, что мастурбирующий человек ежеминутно тратит 288 кДж. При этом происходит выброс эндорфинов, которые воздействуют на организм как мышечные релаксанты, способствуя синтезу окситоцина. Этот гормон снижает уровень тревоги и вызывает у человека чувство удовлетворения и спокойствия.Ничего не остается делать, кроме как худеть, комментируют научное открытие находчивые интернет-пользователи.