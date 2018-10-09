Анна Семенович порадовала фанатов эффектным снимком в Instagram

На публикации знаменитость позирует на коричневом кожаном диване в стильном платье пастельных тонов, поверх которого она надела пурпурную накидку. Наряд отлично гармонирует с богатым интерьером. Фото в течение пяти часов сумело собрать свыше 75 тысячи отметок «Нравится» и более 120 комментариев от многочисленных фанатов звезды. Подписчики засыпали Анну Семенович комплиментами, написав, что певица очаровательная, элегантная и неподражаемая. Некоторые подчеркнули, что в женщине должна быть как изюминка, так и перчинка.Ранее исполнительница песен поразила поклонников Сети, опубликовав снимок с отпуска, на котором она запечатлена без макияжа. На данном фото 38-летняя Анна Семенович изображена в голубых джинсах, черном топе и белых кроссовках.