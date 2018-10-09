Учёные: А нервные клетки всё-таки восстанавливаются

У людей, включая также пожилых, в мозге образуется масса новых нейронов. Специалистам для эксперимента были выделены образцы ткани гиппокампа от 28 здоровых людей, которые скончались за пару часов до этого. В свою очередь, возраст покойных составлял 14-79 лет. Из отобранных проб специалисты смогли установить скорость образования в мозге нейронов, а также новых клеток в крови у данных пациентов при жизни. Эксперимент показал, что в гиппокампе, ответственном за нейрогенез, «материнских» клеток с возрастом становится меньше. При этом дочерних клеток это не касается.В каждом образце обнаружили массу молодых нейронов. Среди них были также не полностью оформившиеся нейроны. Появляющиеся уже в зрелом возрасте новые нервные клетки не обладают нейропластичностью по сравнению с образовавшимися в детстве. В свою очередь они не особо активны, а также меньше взаимодействуют друг с другом.