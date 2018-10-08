Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой Бузовой

«Пришла пора и мне, тефтельки мои, погрузиться в прекрасный мир фантастики милашки Друзьяк Дашутки. Все вы знаете, что девчуля эта ща еле-еле жива после страшной битвы с демоном земли русской певцом Александром Серовым. «Изнасилованная» им и «избитая» она скачет с канала на канал, рассказывая, как этот «изверг» Серов ее бил», - заявил он.

Зрители реалити-шоу, которые наблюдали за поведением девушки на протяжении нескольких месяцев и знают, на что она способна ради возможности ежедневно появляться на телеэкране, не верят ей и советуют всем остальным следовать их примеру.Высказаться по этому поводу решил и Рустам Солнцев. Шоумену не нравится, что Андрей Малахов намерен всячески поощрять ложь Даши и уже даже придумал целый цикл передач с ее участием.Кроме того, Рустам отметил, что Даша научилась у одной из ведущих «Дома-2» изображать боль, когда совсем не больно, рыдать, когда никакого повода для слез нет, и включать жертву мужчины-тирана, когда на самом деле он таковым не является.Подписчики прекрасно поняли, что речь идет об Ольге Бузовой, и были удивлены. Ведь Рустам Солнцев всегда был ее сторонником, хвалил и поддерживал в конфликте с Дмитрием Тарасовым, а теперь вдруг начал сравнивать с такими «продажными» персонами, как Друзьяк.