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Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой Бузовой

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Дарья Друзьяк продолжает ходить по федеральным каналам и рассказывать истории о том, как народный артист России Александр Серов издевался над ней, а теперь обвиняет в воровстве.

Зрители реалити-шоу, которые наблюдали за поведением девушки на протяжении нескольких месяцев и знают, на что она способна ради возможности ежедневно появляться на телеэкране, не верят ей и советуют всем остальным следовать их примеру.

Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой Бузовой

Высказаться по этому поводу решил и Рустам Солнцев. Шоумену не нравится, что Андрей Малахов намерен всячески поощрять ложь Даши и уже даже придумал целый цикл передач с ее участием.

«Пришла пора и мне, тефтельки мои, погрузиться в прекрасный мир фантастики милашки Друзьяк Дашутки. Все вы знаете, что девчуля эта ща еле-еле жива после страшной битвы с демоном земли русской певцом Александром Серовым. «Изнасилованная» им и «избитая» она скачет с канала на канал, рассказывая, как этот «изверг» Серов ее бил», - заявил он.


Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой Бузовой

Кроме того, Рустам отметил, что Даша научилась у одной из ведущих «Дома-2» изображать боль, когда совсем не больно, рыдать, когда никакого повода для слез нет, и включать жертву мужчины-тирана, когда на самом деле он таковым не является.

Подписчики прекрасно поняли, что речь идет об Ольге Бузовой, и были удивлены. Ведь Рустам Солнцев всегда был ее сторонником, хвалил и поддерживал в конфликте с Дмитрием Тарасовым, а теперь вдруг начал сравнивать с такими «продажными» персонами, как Друзьяк.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:58

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