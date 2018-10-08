Влад Кадони раскритиковал методы воспитания Татьяны Владимировны Рапунцель

Накануне в городских квартирах походил очередной отбор в основной этап конкурса «Человек года», и были представлены такие участники, как Андрей Шабарин и Ольга Рапунцель, а также Дмитрий Дмитренко и Татьяна Владимировна Рапунцель.Обсуждая персону последней, Влад Кадони отчитал женщину за то, что она неправильно воспитывала своих дочерей, поскольку они выросли слишком эмоциональными, эгоистичными, несдержанными, хамовитыми и разбалованными. По словам ведущего, глядя на то, как себя ведут сестры Рапунцкель, можно без труда определить, что у них не было отца, который мог бы проучить их и поставить на путь истинный.Алена поспешила встать на сторону своей матери и оправдать методы ее воспитания. Она заявила, что Влад не имеет право судить родительницу, ведь не знает, как на самом деле обстояли дела в их семье, когда они с Олей были маленькими. Также беременная участница подчеркнула, что в мире нет идеальных людей, и у каждого есть недостатки.Что касается зрителей, то их мнения после просмотра эфира разделились. Одни согласились со словами Кадони, другие же посоветовали ему вспомнить, как он вел себя на проекте, когда был рядовым участником.