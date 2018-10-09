Мария Кириленко рассказала о своей жизни после рождения детей

Мария Кириленко ведет довольно закрытый образ жизни. У теннисистки были романтические отношения с хоккеистом Александром Овечкиным, но в 2014 году молодые люди разошлись. Годом позже теннисистка связала себя узами брака с Алексеем Степановым, и вскоре родила сына, а через два года в семье появилась и дочь.В настоящее время Мария Кириленко уже не участвует в соревнованиях, но занимается тренерской деятельностью. Спортсменка рассказывает, что с рождением детей ей стало сложно спланировать свой день и отпуск. Отдыхает Мария Кириленко с семьей как в России, так и за ее пределами.Теннисистка держит себя в отличной форме. Однако по ее словам, в тренажерный зал она ходит нечасто. Когда есть возможность, она плавает в бассейне или занимается на теннисном корте. Также спортсменка уделяет время посещению сауны и сеансов массажа, регулярно делает косметические процедуры. Жизненное кредо Марии Кириленко заключается в том, что нужно быть позитивным и жизнерадостным человеком, и тогда все будет хорошо.