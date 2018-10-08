Констрантин Иванов задумался о возвращении в «Дом-2» к Розалии Райсон

Молодой человек, которой уже крутил роман с Еленой Барановой, был не против новой девушки. Поэтому ведущие всех троих отправили на Сейшельские острова, однако потом Андрей так и остался в статусе одиночки, а Райсон вдруг вспомнила про Константина Иванова.Андрей Шабарин заявил, что рад расставанию с Леной и Розой на начальном этапе их отношений, поскольку для семейной жизни они совершенно не подходят. В частности, участник рассказал, что Райсон давно уже знакома с бывшим героем реалити-шоу Константином Ивановым и даже говорила, что готова попробовать создать с ним пару, если он вернется в периметр.Но судя по последней информации, экс-возлюбленный Александры Гозиас действительно рассматривал вариант возвращения на скандальную телестройку, вот только не к Розалии, а к более рейтинговой девушке или с более громкой темой, чтобы сразу попасть в топ участников.