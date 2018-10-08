АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о стратегии развития международного маркетплейса

В июне 2016 года в РФ был запущен международный маркетплейс Joom. Всего за три месяца онлайн-платформа по доставке китайских товаров привлекла первый миллион пользователей, к июню же текущего года ее приложение на Android и iOS было установлено уже 100 миллионами пользователей по всему миру. Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал в интервью «Коммерсант» о стратегии и планах развития перспективной компании.

По словам Ильи Широкова, есть основания говорить о том, что Joom стала одной из самых быстрорастущих компаний за всю историю российского интернет-бизнеса. Даже таким международным гигантам, как Facebook и WhatsApp, понадобилось 3,5-4 года для того, чтобы набрать первые 100 миллионов пользователей. На ежедневной основе сотни тысяч людей совершают с помощью Joom до одного миллиона покупок.
Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о стратегии развития международного маркетплейса
Источник фото: https://www.kommersant.ru/doc/3758915

Конкурентами Joom собеседник издания назвал отечественные локальные eCommerce-компании, китайские маркетплейсы и большие американские компании. Главным конкурентным преимуществом сервиса Илья Широков назвал то, что Joom связывает продавцов и покупателей напрямую, беря умеренную комиссию от 5 до 15 процентов. А в цепи перекупщиков цена на товар в пути от продавца к покупателю может увеличиться в 3-4 раза.

В среднем срок доставки товаров конечному покупателю в случае с крупными городами составляет семь дней. На ежедневной основе десять самолетов компании вылетает с товарами в разные части мира. Как отметил Илья Широков, в этом году в Китае была зарегистрирована логистическая компания Joom Logistics, которая в конце лета начала доставлять посылки дороже 2$ в РФ напрямую от продавцов. Переход всей российской логистики на Joom Logistics поспособствует сокращению сроков доставки в крупные города до пяти дней.

Как уточнил Илья Широков, у Joom есть офисы в РФ, Латвии, Гонконге и США. Каждый из офисов имеет свою зону ответственности. К примеру, российский офис занят IT-разработкой. Одним из важных факторов успешности Joom является тот факт, что компания привлекает в свой штат исключительно лучших специалистов.

Что касается условий работы, то Joom, по словам Ильи Широкова, предоставляет работникам комфортный офис, гибкий график, страховки для сотрудников и их детей. Важный момент — талантливые люди заинтересованы в работе в Joom благодаря широким возможностям для самореализации. В отличие от других отечественных интернет-компаний, Joom развивает огромный международный бизнес, что гораздо интереснее работы над локальными проектами. Компания планирует привлекать к сотрудничеству как опытных, так и молодых специалистов, для которых активно развивает программу стажировок.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 17:06

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Японский спутник для очистки орбиты от мусора
Констрантин Иванов задумался о возвращении в
Астроном объяснил вспышку активности метеорного
Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь,
Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в
Американец вытряхнул кошелек и получил миллион
Финалист проекта «Замуж за Бузову» Сергей
Зрители «Дома-2» просят Алену Савкину одеться
На первых живых фото засветился новый смартфон
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Жириновский рухнул на четвереньки во время
Tesla отправит фото в космос за рекомендацию
Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на
Учёные предупредили о ежегодном снижении у мужчин
Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей
Исхудавшая Милана Кержакова продолжает терять вес
Ученые научились угадывать пол ребенка на 11
В октябре самым привлекательным городом для
Переход на зимнее время вывел из строя Apple
Nissan Kicks официально презентуют в Индии 18
Смартфон Huawei Mate 20 Pro с процессором Kirin
Хакер без труда взломал смартфон iPhone XS Max
Буйная истерика Саши Черно не спасла её пару от
Собака хотела помочиться на пуанты Волочковой
Модель Гаянэ Багдасарян призвала отказаться от
Просмотреть все новости