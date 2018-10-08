Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о стратегии развития международного маркетплейса



Источник фото: https://www.kommersant.ru/doc/3758915

По словам Ильи Широкова, есть основания говорить о том, что Joom стала одной из самых быстрорастущих компаний за всю историю российского интернет-бизнеса. Даже таким международным гигантам, как Facebook и WhatsApp, понадобилось 3,5-4 года для того, чтобы набрать первые 100 миллионов пользователей. На ежедневной основе сотни тысяч людей совершают с помощью Joom до одного миллиона покупок.Конкурентами Joom собеседник издания назвал отечественные локальные eCommerce-компании, китайские маркетплейсы и большие американские компании. Главным конкурентным преимуществом сервиса Илья Широков назвал то, что Joom связывает продавцов и покупателей напрямую, беря умеренную комиссию от 5 до 15 процентов. А в цепи перекупщиков цена на товар в пути от продавца к покупателю может увеличиться в 3-4 раза.В среднем срок доставки товаров конечному покупателю в случае с крупными городами составляет семь дней. На ежедневной основе десять самолетов компании вылетает с товарами в разные части мира. Как отметил Илья Широков, в этом году в Китае была зарегистрирована логистическая компания Joom Logistics, которая в конце лета начала доставлять посылки дороже 2$ в РФ напрямую от продавцов. Переход всей российской логистики на Joom Logistics поспособствует сокращению сроков доставки в крупные города до пяти дней.Как уточнил Илья Широков, у Joom есть офисы в РФ, Латвии, Гонконге и США. Каждый из офисов имеет свою зону ответственности. К примеру, российский офис занят IT-разработкой. Одним из важных факторов успешности Joom является тот факт, что компания привлекает в свой штат исключительно лучших специалистов.Что касается условий работы, то Joom, по словам Ильи Широкова, предоставляет работникам комфортный офис, гибкий график, страховки для сотрудников и их детей. Важный момент — талантливые люди заинтересованы в работе в Joom благодаря широким возможностям для самореализации. В отличие от других отечественных интернет-компаний, Joom развивает огромный международный бизнес, что гораздо интереснее работы над локальными проектами. Компания планирует привлекать к сотрудничеству как опытных, так и молодых специалистов, для которых активно развивает программу стажировок.