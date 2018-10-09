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В Техасе страховая компания списала Lotus Elise в тотал из-за царапины на бампере

Представители страховой компании в Техасе решили, что им будет дешевле выкупить версию Lotus Elise 2005 модельного года у автовладельца, чем оплачивать устранение имеющейся царапины на бампере. Страховщик в итоге через Ebay продал спорткар за $24 000.

В Техасе страховая компания списала Lotus Elise в тотал из-за царапины на бампере

Для Соединённых Штатов данное транспортное средство является очень редким. В объявлении имелась информация, что в государстве в настоящее время имеется всего 5 либо 6 спорткаров с оригинальной заводской бронзовой расцветкой. Стоимость ремонта вследствие уникальности цвета оказалась очень высокой для развивающейся страховой компании. В свою очередь калькуляция страховщика достигла $19 000 при страховой стоимости авто в $33 000. Стоит отметить, что передняя часть кузова спорткара Lotus Elise, включая также бампер, является элементом, который стоит свыше $5 000. За уникальный бронзовый оттенок пришлось бы заплатить ещё $6 000. Оставшиеся $8 000 составляют стоимость работы.

Страховая компания в итоге решила выкупить у владельца транспортное средство, выплатив ему при этом полную страховую стоимость на сумму в $33 000. Бронзовый Lotus Elise за 13 лет своего существования успел сменить 5 владельцев, а также «намотать» свыше 110 000 км пробега. Спорткар выставили на интернет-аукцион Ebay, а также продали за $24 000.


 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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