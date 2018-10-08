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Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь, как у Александры Шевы

Участница телепроекта «Дом-2» Марина Африкантова уже поднимала тему маммопластики на своей странице в социальной сети Instagram. Она говорила о том, что хотела бы себе увеличить грудь на несколько размеров, однако очень боится операции, а также негативных последствий.

Несколько дней назад девушка снова решила поговорить об увеличении груди. Она призналась, что видя, как сильно преобразилась фигура Александры Шевы, которая чуть более месяца назад стала обладательницей пышного бюста, тоже захотела лечь под нож хирурга.

Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь, как у Александры Шевы

«Каждый раз, когда вижу фотографии Саши Шевы, всегда задумываюсь, что может мне тоже увеличить грудь или просто сделать коррекцию? Эти мысли посещают меня всё чаще и чаще. Интересно услышать женское и мужское мнение: как относитесь к современной хирургии, и стоит ли мне увеличить грудь или все-таки просто сделать коррекцию?» - написала Марина в своем микроблоге.

Что касается подписчиков, то большинство из них порекомендовало блондинке ничего в себе не менять и брать пример с Ольги Бузовой, у которой тоже очень маленькая грудь, но она, имея массу возможностей, не спешит обращаться к пластическому хирургу, так как любит свою натуральность.

Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь, как у Александры Шевы

Однако были и те, кто не видел ничего плохого в операции по увеличению бюста. По их мнению, если Африкантова с пышной грудью будет чувствовать себя увереннее и красивее, то пусть делает. Главное – не навредить своему здоровью, а значит, нужно ответственно подойти к выбору врача.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 17:13

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