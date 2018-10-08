Игорь Николаев похвастался танцевальными талантами младшей дочери
Достижения детей – это всегда предмет для гордости родителей. Знаменитый российский певец и композитор Игорь Николаев решил поделиться с поклонниками в сети Instagram видеороликом, на котором запечатлена его младшая дочь Вероника.
На видео маленькая Вероника танцует под музыку на улице. Звездный папа ласково называет ее «уличной танцовщицей». В комментариях к видео подписчики отметили, что факт наличия музыкальных способностей у девочки не удивителен, ведь ее родители талантливые музыканты.
8 октября у Вероники день рождения, ей исполняется три года. Счастливый отец говорит, что ему не верится, что дочка уже так выросла.
Веронику и ее родителей поздравили поклонники артиста. Они пожелали малышке здоровья и счастливого детства.
На видео маленькая Вероника танцует под музыку на улице. Звездный папа ласково называет ее «уличной танцовщицей». В комментариях к видео подписчики отметили, что факт наличия музыкальных способностей у девочки не удивителен, ведь ее родители талантливые музыканты.
8 октября у Вероники день рождения, ей исполняется три года. Счастливый отец говорит, что ему не верится, что дочка уже так выросла.
Веронику и ее родителей поздравили поклонники артиста. Они пожелали малышке здоровья и счастливого детства.
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:30