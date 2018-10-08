АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Игорь Николаев похвастался танцевальными талантами младшей дочери

Достижения детей – это всегда предмет для гордости родителей. Знаменитый российский певец и композитор Игорь Николаев решил поделиться с поклонниками в сети Instagram видеороликом, на котором запечатлена его младшая дочь Вероника.

Игорь Николаев похвастался танцевальными талантами младшей дочери

На видео маленькая Вероника танцует под музыку на улице. Звездный папа ласково называет ее «уличной танцовщицей». В комментариях к видео подписчики отметили, что факт наличия музыкальных способностей у девочки не удивителен, ведь ее родители талантливые музыканты.

8 октября у Вероники день рождения, ей исполняется три года. Счастливый отец говорит, что ему не верится, что дочка уже так выросла.

Веронику и ее родителей поздравили поклонники артиста. Они пожелали малышке здоровья и счастливого детства.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
ШоуБиз
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 20:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении
Игорь Николаев похвастался танцевальными
Американцам понравилась советская «Буханка» -
Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди
Xiaomi показала модуль для жизни людей на Марсе
В компьютеры Apple встроят защиту от
В США фермер 30 лет подпирал дверь сарая
Жена Гогена Солнцева впервые показалась на
21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет
Российские телескопы будут предсказывать точное
Жительница Волгограда поедет на Каннский
Ученые назвали мастурбацию идеальным средством
«Летающий внедорожник» для МЧС и Минобороны будет
Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой
Влад Кадони раскритиковал методы воспитания
Японский спутник для очистки орбиты от мусора
Констрантин Иванов задумался о возвращении в
Астроном объяснил вспышку активности метеорного
Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь,
Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в
Американец вытряхнул кошелек и получил миллион
Финалист проекта «Замуж за Бузову» Сергей
Зрители «Дома-2» просят Алену Савкину одеться
На первых живых фото засветился новый смартфон
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Просмотреть все новости