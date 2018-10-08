Финалист проекта «Замуж за Бузову» Сергей Зеленский решил открыть тайны шоу

«Оля потрясающая женщина!» - заявил 35-летний Сергей Зеленский журналистам.

Совсем скоро всем телезрителям телешоу «Замуж за Бузову» станет известно имя потенциального возлюбленного поющей телеведущей Ольги Бузовой. В числе финалистов и главных претендентов на руку и сердце телезнаменитости оказались Сергей Зеленский, Денис Лебедев и Александр Гринев.Журналистам удалось пообщаться с Сергеем Зеленским, который не только дал довольно откровенное интервью, но и рассказал репортерам обо всем, что происходило в рамках реалити-шоу «Замуж за Бузову» вне камер. Невзирая на то, что СМИ так и не удалось выяснить у Сергея, кто же одержал победу в телепроекте, Зеленский не стал отрицать, что избранником Ольги Бузовой может стать и он сам. По словам участника телешоу, он почувствовал, что теледива тоже к нему не ровно дышит. Особенно после их романтического свидания на белой яхте и поездки в «Ласточкино гнездо».Также Сергей Зеленский не стал скрывать, что они с Ольгой Бузовой одинаково настроены на создание крепкой семьи. Более того, парочка даже успела обговорить имена будущих наследников. Оказалось, что и Ольга, и Сергей мечтают о двоих отпрысках – о мальчике и девочке. «Оля этого хочет и я этого хочу», - заявил он.Рассказал журналистам финалист реалити-шоу «Замуж за Бузову» и о своих коллегах по съемочной площадке. Как выяснилось, Зеленский был уверен в том, что в финале ему составит компанию сыровар Денис Лебедев. А вот момент того, что он едва не покинул телепроект вместо звездного фитнес-тренера Александра Сабанина, Сергей воспринял, как некую схему и игру 32-летней Ольги Бузовой, поэтому и решил начать активнее проявлять себя.