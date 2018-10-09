Уфолог снял на видео пирамидообразный НЛО в Мексике

На аудиозаписи, представленной очевидцем, объект перемещается чрезвычайно быстро и является довольно маленьким, в связи с чем его детальное рассмотрение не представляется возможным. Однако благодаря замедленной съемке уфологам удалось разглядеть НЛО. Эксперты утверждают, что объект, возможно, пытается маскироваться в облаках, при этом не прекращая наблюдение за людьми. Специалисты также отметили необычную пирамидальную форму объекта.Уфолог сравнивает пришельцев с иностранцами, говоря, что их существование является естественным процессом. По словам эксперта, люди еще не готовы к пониманию данной концепции, однако это не отменяет ее справедливость. В Мексике, стоит отметить, появления НЛО, в последнее время, стали достаточно частым явлением.