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Уфолог снял на видео пирамидообразный НЛО в Мексике

Уфолог снял на видео неопознанный летающий объект в небе над Мексикой. Скотт Уорринг, известный исследователь НЛО, считает, что пирамидообразный объект явно не является делом рук человека.

Уфолог снял на видео пирамидообразный НЛО в Мексике

На аудиозаписи, представленной очевидцем, объект перемещается чрезвычайно быстро и является довольно маленьким, в связи с чем его детальное рассмотрение не представляется возможным. Однако благодаря замедленной съемке уфологам удалось разглядеть НЛО. Эксперты утверждают, что объект, возможно, пытается маскироваться в облаках, при этом не прекращая наблюдение за людьми. Специалисты также отметили необычную пирамидальную форму объекта.


Уфолог сравнивает пришельцев с иностранцами, говоря, что их существование является естественным процессом. По словам эксперта, люди еще не готовы к пониманию данной концепции, однако это не отменяет ее справедливость. В Мексике, стоит отметить, появления НЛО, в последнее время, стали достаточно частым явлением.


 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 01:00

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