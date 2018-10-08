Средняя зарплата заключенного в России составляет 4 800 рублей

Пантелеев заметил, что заработанные деньги в данном случае идут на лицевые счета российских заключенных. Представители ФСИН заметили, что зарплата заключённых не опускается ниже установленной минимальной заработной платы. При этом имеют место некоторые вычеты, включая выплаты по искам потенциальных потерпевших от преступлений, алименты, деньги за содержание. Труд заключенных в России используется в следующих промышленностях: швейная (25,4%), металлообрабатывающая (15,3%), сельскохозяйственная (14,1%), деревообрабатывающая (11,6%).По словам Валерия Пантелеева, в организации труда российских заключенных значительную роль отыгрывает привлечение государственных заказов. Пакет заказов на сегодняшний день составляет около 1,6 млрд рублей.