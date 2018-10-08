Таинственный объект вынесло на побережье Южной Каролины

Она рассказала, что издали посчитала объект большим буем, но при приближении увидела, что это своеобразный металлический контейнер. Дженнифер Пассантино разместила снимок загадочной находки в «Facebook», и эта запись сразу привлекла внимание пользователей.По версии одних юзеров, обнаруженный объект – это упавшее в океан инопланетное транспортное средство. Другие считают, что видят часть космического корабля «Челленджер», который потерпел катастрофу более 30 лет назад. Третьи полагают, что это всего лишь швартовочный буй с дренажной трубой.