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Таинственный объект вынесло на побережье Южной Каролины

На побережье острова Сибрук в штате Южная Каролина (США) вынесло странный предмет довольно большого размера, напоминающий НЛО или часть космической платформы. Обнаружила таинственную находку местная жительница Дженнифер Пассантино, которая в этот момент совершала обычную утреннюю пробежку.

Таинственный объект вынесло на побережье Южной Каролины

Она рассказала, что издали посчитала объект большим буем, но при приближении увидела, что это своеобразный металлический контейнер. Дженнифер Пассантино разместила снимок загадочной находки в «Facebook», и эта запись сразу привлекла внимание пользователей.


По версии одних юзеров, обнаруженный объект – это упавшее в океан инопланетное транспортное средство. Другие считают, что видят часть космического корабля «Челленджер», который потерпел катастрофу более 30 лет назад. Третьи полагают, что это всего лишь швартовочный буй с дренажной трубой.


 
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Добавил: Сергеева Наталья Вчера, 23:30

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