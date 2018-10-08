Мощнейшая версия Honor X8 Мах поступила в продажу на территории Китая

Как стало известно, смартфон Honor Х8 Мах будет оснащен процессором Snapdragon 660, а также оперативной памятью объемом 6 Гб. Размер экрана новинки составляет 2244х1080 при диагонали 7,12 дюймов. Стоит отметить, что дисплей занимает более 90% поверхности передней панели. Основная камера смартфона имеет разрешение 16+2 Мп, селфи-камера – 8 Мп. Емкость аккумулятора модели также достаточно велика и составляет 5000 мАч.Несмотря на то, что за пределами Китая устройство не продается, даже местные жители смогут приобрести его лишь по прошествии периода предварительных заказов. Мировые продажи Honor X8 Мах стартуют, вероятно, во второй половине октября, при этом, ориентировочная цена составит порядка 262$.