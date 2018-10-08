АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Жириновский рухнул на четвереньки во время инаугурации губернатора Владимирской области

Во время инаугурации губернатора Владимирской области известный российский политик Владимир Жириновский споткнулся и упал на сцену. Видео с места событий было выложено в Сеть.

Жириновский рухнул на четвереньки во время инаугурации губернатора Владимирской области

Пока ведущий объявлял выход на сцену лидера ЛДПР, Жириновский зацепился одной ногой за последнюю ступеньку и рухнул на четвереньки. На помощь ему поспешил фотограф, находившийся рядом.

Эпатажный политик поднялся и продолжил свое участие в мероприятии, выступив с запланированной речью. Он поздравил кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина, который во втором туре победил с показателем в 57,03% голосов.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Политика
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Жириновский рухнул на четвереньки во время
Tesla отправит фото в космос за рекомендацию
Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на
Учёные предупредили о ежегодном снижении у мужчин
Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей
Исхудавшая Милана Кержакова продолжает терять вес
Ученые научились угадывать пол ребенка на 11
В октябре самым привлекательным городом для
Переход на зимнее время вывел из строя Apple
Nissan Kicks официально презентуют в Индии 18
Смартфон Huawei Mate 20 Pro с процессором Kirin
Хакер без труда взломал смартфон iPhone XS Max
Буйная истерика Саши Черно не спасла её пару от
Собака хотела помочиться на пуанты Волочковой
Модель Гаянэ Багдасарян призвала отказаться от
Сводную сестру Меган Маркл Саманту Грант не
Навка показала фото с осенней прогулки в лесу с
В Татарстане семью из шести человек пытались
Ирина Агибалова передумала подавать в суд на
Поклонники не узнали похудевшего Сергея Жукова на
Политолог: США не введут санкции против Индии
Российский проект по исследованию полярных
Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в одном
Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в
В США поразились маневрам МиГ-21
Просмотреть все новости