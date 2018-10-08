Жириновский рухнул на четвереньки во время инаугурации губернатора Владимирской области

Пока ведущий объявлял выход на сцену лидера ЛДПР, Жириновский зацепился одной ногой за последнюю ступеньку и рухнул на четвереньки. На помощь ему поспешил фотограф, находившийся рядом.Эпатажный политик поднялся и продолжил свое участие в мероприятии, выступив с запланированной речью. Он поздравил кандидата от ЛДПР Владимира Сипягина, который во втором туре победил с показателем в 57,03% голосов.