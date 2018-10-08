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«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может стать жертвой очередного розыгрыша

Прославленная телеведущая скандально-известного телепроекта «Дом-2» Ксения Бородина решила испытать свою судьбу и разыграть среди преданных поклонников дорогостоящую машину.

«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может стать жертвой очередного розыгрыша

Не секрет, что с последствиями похожего конкурса по-прежнему не может разобраться поющая теледива Ольга Бузова. Стоит напомнить, что телезнаменитость обозвали мошенницей, когда организаторы розыгрыша «кинули» певицу и спонсоров «гива» на огромные деньги. После этой не совсем приятной ситуации, многочисленные интернет-пользователи были уверены, что теперь звезды будут буквально десятой дорогой обходить подобные мероприятия. Из-за напряжения на почве похожего скандала была даже госпитализирована супруга известного российского футболиста Павла Погребняка.

Вероятней всего, что горький пример коллег ничему так и не научил телеведущую «Дома-2» Ксению Бородину, которая взялась за розыгрыш дорогостоящего автомобиля Mazda 6. Заметим, что правила участия в «гиве» ничем не отличаются от конкурса восходящей певицы Ольги Бузовой. В очередном автомобильном розыгрыше 84 человека выступают в качестве спонсоров. Пользователи социальных сетей уверены, что как раз эти спонсоры и могут стать такими же жертвами нового «гива», которые в итоге продолжат дело об «оскорбленных блогерах».

«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может стать жертвой очередного розыгрыша

В этом случае примечательным является еще и факт того, что на конкурсном видеоролике Ксения Бородина одета в летнюю одежду, а это значит, что не следует исключать риска попасть в те же руки тех же мошенников, которые недавно хорошо «подгадили» любительнице разводов Ольге Бузовой. Тем не менее, многие верные фанаты Ксении Бородиной поспешили поучаствовать в розыгрыше шикарной машины Mazda 6, позабыв о скандальной истории соведущей своей любимицы по известному телепроекту «Бородина против Бузовой».

«Бородина, ничему Бузова не учит? Ну куда ты снова полезла? Уверена, очередной лохотрон и не более» - написал один из недоброжелателей Бородиной в Сети.


 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:44

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