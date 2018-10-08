В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении Пугачевой от сексуального маньяка

16-серийный фильм называется «Охота на певицу». Данный инцидент произошел с Примадонной еще в 70-е года. Тогда маньяк хотел изнасиловать, а после убить артистку. Еще когда мужчина находился в колонии он просто «заболел» исполнительницей песен, прослушав ее первый альбом. Осужденный, выйдя на свободу, поехал в Москву, где выслеживал своего кумира. Он планировал попасть в дом Аллы Борисовны и осуществить задуманное. От маньяка спас певицу ростовский милиционер. Создатели кинофильма провели множество кастингов, подбирая артистку на роль молодой Примадонны. В итоге остановились на актрисе Анне Христич.27-летняя актриса входит в трупу Городского театра Санкт-Петербурга. До этого она снималась в нескольких сериалах, где играла эпизодические роли. Предложение сыграть знаменитость она поначалу восприняла как розыгрыш. В ленте будет ряд откровенных сцен. Имена героям подобраны созвучные с их настоящими прототипами. Милиционера сыграет Александр Устюгов, а маньяка - Артем Быстров.