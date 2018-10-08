АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении Пугачевой от сексуального маньяка

Кинематографисты Санкт-Петербурга к 70-летнему юбилею Примадонны снимают сериал, который основан на реальном событии из жизни звезды. Лента расскажет, как Аллу Борисовну Пугачеву спасали от преследовавшего ее маньяка.

В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении Пугачевой от сексуального маньяка

16-серийный фильм называется «Охота на певицу». Данный инцидент произошел с Примадонной еще в 70-е года. Тогда маньяк хотел изнасиловать, а после убить артистку. Еще когда мужчина находился в колонии он просто «заболел» исполнительницей песен, прослушав ее первый альбом. Осужденный, выйдя на свободу, поехал в Москву, где выслеживал своего кумира. Он планировал попасть в дом Аллы Борисовны и осуществить задуманное. От маньяка спас певицу ростовский милиционер. Создатели кинофильма провели множество кастингов, подбирая артистку на роль молодой Примадонны. В итоге остановились на актрисе Анне Христич.

В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении Пугачевой от сексуального маньяка

27-летняя актриса входит в трупу Городского театра Санкт-Петербурга. До этого она снималась в нескольких сериалах, где играла эпизодические роли. Предложение сыграть знаменитость она поначалу восприняла как розыгрыш. В ленте будет ряд откровенных сцен. Имена героям подобраны созвучные с их настоящими прототипами. Милиционера сыграет Александр Устюгов, а маньяка - Артем Быстров.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Санкт-Петербурге снимают фильм о спасении
Игорь Николаев похвастался танцевальными
Американцам понравилась советская «Буханка» -
Ким Кардашьян и Руби Роуз лидируют среди
Xiaomi показала модуль для жизни людей на Марсе
В компьютеры Apple встроят защиту от
В США фермер 30 лет подпирал дверь сарая
Жена Гогена Солнцева впервые показалась на
21-летняя падчерица Лолиты Милявской называет
Российские телескопы будут предсказывать точное
Жительница Волгограда поедет на Каннский
Ученые назвали мастурбацию идеальным средством
«Летающий внедорожник» для МЧС и Минобороны будет
Рустам Солнцев сравнил Дарью Друзьяк с Ольгой
Влад Кадони раскритиковал методы воспитания
Японский спутник для очистки орбиты от мусора
Констрантин Иванов задумался о возвращении в
Астроном объяснил вспышку активности метеорного
Марина Африкантова хочет сделать такую же грудь,
Сооснователь и CEO Joom Илья Широков рассказал о
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в
Американец вытряхнул кошелек и получил миллион
Финалист проекта «Замуж за Бузову» Сергей
Зрители «Дома-2» просят Алену Савкину одеться
На первых живых фото засветился новый смартфон
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Просмотреть все новости