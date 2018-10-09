Meizu объявляет о начале продаж 16th на территории России

Смартфон Meizu 16th является обладателем чипа Snapdragon 845 от Qualcomm, в связи с чем позиционируется многими как игровой. Обладая графикой Adreno 630, продвинутой системой охлаждения, а также большим количеством памяти гаджет может похвастаться весьма высоким уровнем оснащения. Несмотря на мощный процессор, Meizu 16th также располагает одной из лучших камер на сегодняшний день. Двойная камера с системой оптической стабилизации и особым алгоритмом пост-обработки фото, позволяет делать качественные снимки при любом освещении. Также смартфон обладает системой тактильной вибрации, кодеками для высококачественного звуковоспроизведения, системой быстрой зарядки и другими особенностями.С 8 октября Meizu 16th можно приобрести в России. Цена на 8+128 ГБ составит: 49 990 рублей на черный и 50 990 на синий градиент. Впрочем, предварительный заказ устройств остается доступным и предлагает скидку, по которой аналогичный модели стоят 37 990 и 42 990 соответственно.