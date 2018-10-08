АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на молодежный

Известная журналистка и общественный деятель Ксения Собчак ведет активную жизнь в социальных сетях.

Наконец-то светская львица прислушалась к критике и решилась изменить собственный имидж.

Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на молодежный

Подписчики Ксении в последнее время часто выражали недовольство по поводу внешнего вида ведущей, которая одевалась довольно старомодно. Собчак постоянно ругали за «бабушкины наряды», которые откровенно старили светскую львицу.

Сегодня беременная Ксения доказала всем, что умеет одеваться в молодежном и даже дерзком стиле. Она у себя в Instagram выложила фото, на котором предстаёт в ботфортах и в свободном коротком платье.

Правда, нашлись такие, кто опять не оценил решение жены Максима Виторгана. Кто-то высмеивал ботфорты, а кто-то бесформенный балахон.

Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на молодежный

Также подписчики ждут, когда же у Собчак будет заметен растущий живот. Это бы успокоило всех тех хейтеров, кто обвиняет Собчак в «беременной пиар-акции». Хоть представитель девушки и подтвердил информацию, что она скоро во второй раз станет мамочкой, у многих есть серьезные сомнения в правдоподобности этого. Сама Собчак не обращает внимания на споры и продолжает работать.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 15:17

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Средняя зарплата заключенного в России составляет
Peugeot анонсировала выход полноприводного
Дарья Пынзарь только после родов узнала, что
Владельцы смартфонов смогут управлять автомобилями
«Ничему Бузова не учит»: Ксения Бородина может
Жириновский рухнул на четвереньки во время
Tesla отправит фото в космос за рекомендацию
Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на
Учёные предупредили о ежегодном снижении у мужчин
Эксперты анонсировали рейтинг автомобилей
Исхудавшая Милана Кержакова продолжает терять вес
Ученые научились угадывать пол ребенка на 11
В октябре самым привлекательным городом для
Переход на зимнее время вывел из строя Apple
Nissan Kicks официально презентуют в Индии 18
Смартфон Huawei Mate 20 Pro с процессором Kirin
Хакер без труда взломал смартфон iPhone XS Max
Буйная истерика Саши Черно не спасла её пару от
Собака хотела помочиться на пуанты Волочковой
Модель Гаянэ Багдасарян призвала отказаться от
Сводную сестру Меган Маркл Саманту Грант не
Навка показала фото с осенней прогулки в лесу с
В Татарстане семью из шести человек пытались
Ирина Агибалова передумала подавать в суд на
Поклонники не узнали похудевшего Сергея Жукова на
Политолог: США не введут санкции против Индии
Российский проект по исследованию полярных
Неизвестный сообщил о взрывном устройстве в одном
Светлана Ходченкова восхитила фанатов снимком в
В США поразились маневрам МиГ-21
Просмотреть все новости