Беременная Ксения Собчак изменила свой имидж на молодежный

Наконец-то светская львица прислушалась к критике и решилась изменить собственный имидж.Подписчики Ксении в последнее время часто выражали недовольство по поводу внешнего вида ведущей, которая одевалась довольно старомодно. Собчак постоянно ругали за «бабушкины наряды», которые откровенно старили светскую львицу.Сегодня беременная Ксения доказала всем, что умеет одеваться в молодежном и даже дерзком стиле. Она у себя в Instagram выложила фото, на котором предстаёт в ботфортах и в свободном коротком платье.Правда, нашлись такие, кто опять не оценил решение жены Максима Виторгана. Кто-то высмеивал ботфорты, а кто-то бесформенный балахон.Также подписчики ждут, когда же у Собчак будет заметен растущий живот. Это бы успокоило всех тех хейтеров, кто обвиняет Собчак в «беременной пиар-акции». Хоть представитель девушки и подтвердил информацию, что она скоро во второй раз станет мамочкой, у многих есть серьезные сомнения в правдоподобности этого. Сама Собчак не обращает внимания на споры и продолжает работать.