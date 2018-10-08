Американцам понравилась советская «Буханка» - УАЗ-452
Блогер Павел Суслов, проживающий в США, показал своим американским друзьям советскую «Буханку» - УАЗ-452. Весь этот процесс был снят на видео и опубликован на канале Youtube, вызвав немалый интерес у пользователей.
Перед тем, как сесть за руль, ребята осмотрели машину со всех сторон, а также заглянули внутрь автомобиля. Они сравнили «Буханку» с армейским грузовиком, отмечая, что машина изнутри значительно больше, чем кажется. При этом американцы отметили, что у всех советских автомобилей салон по дизайну практически одинаковый. Во время поездки на УАЗ-452 у ребят возникли некоторые сложности со сцеплением.
Ранее американские эксперты побывали за рулём таких транспортных средств, как ВАЗ-2106, УАЗ-469, «Нива» и ГАЗ-66. По их словам, «Буханка» является лучшей машиной из тех, что они тестировали до этого.
Перед тем, как сесть за руль, ребята осмотрели машину со всех сторон, а также заглянули внутрь автомобиля. Они сравнили «Буханку» с армейским грузовиком, отмечая, что машина изнутри значительно больше, чем кажется. При этом американцы отметили, что у всех советских автомобилей салон по дизайну практически одинаковый. Во время поездки на УАЗ-452 у ребят возникли некоторые сложности со сцеплением.
Ранее американские эксперты побывали за рулём таких транспортных средств, как ВАЗ-2106, УАЗ-469, «Нива» и ГАЗ-66. По их словам, «Буханка» является лучшей машиной из тех, что они тестировали до этого.
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Добавил: Алина Сегодня, 20:10