Американцам понравилась советская «Буханка» - УАЗ-452

Перед тем, как сесть за руль, ребята осмотрели машину со всех сторон, а также заглянули внутрь автомобиля. Они сравнили «Буханку» с армейским грузовиком, отмечая, что машина изнутри значительно больше, чем кажется. При этом американцы отметили, что у всех советских автомобилей салон по дизайну практически одинаковый. Во время поездки на УАЗ-452 у ребят возникли некоторые сложности со сцеплением.Ранее американские эксперты побывали за рулём таких транспортных средств, как ВАЗ-2106, УАЗ-469, «Нива» и ГАЗ-66. По их словам, «Буханка» является лучшей машиной из тех, что они тестировали до этого.