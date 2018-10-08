«Летающий внедорожник» для МЧС и Минобороны будет беспилотным

Как стало известно, основные детали проекта уже утверждены, а пробный запуск планируется на 2022 год. Подъем и спуск аппарата может осуществляться без непосредственного участия пилота, кроме того, сообщается, что внедорожник будет оснащен системой беспилотного управления. Сможет ли аппарат полностью функционировать без участия человека остается неизвестным. Отмечается, что система беспилотной посадки сможет самостоятельно посадить аппарат на площадку, размер которой составляет 50 метров.По заявлению создателей, их новая разработка позволит человеку, не имеющему особых навыков управления летательными аппаратами совершать достаточно сложные маневры при помощи автопилота. Максимальная скорость разработки составит порядка 250 км/час.