В компьютеры Apple встроят защиту от неавторизованного ремонта

Блокировка может активироваться при попытке отремонтировать дисплей ноутбука, центральную плату, топкейса или панели Touch ID. На устройствах iMac Pro замок начнет работать при попытке заменить флеш-память или материнскую плату. Чтобы блокировка не сработала, необходимо запустить утилиту AST 2 System Configuration suite, и тогда ремонт можно будет спокойно завершить.Сообщается, что для запуска этой программы нужно подключиться к облачному серверу Apple’s Global Service Exchange, который требует входа через учетную запись авторизованного сотрудника. Также стало известно, что защита от неавторизованного ремонта пока еще не была активирована. Представители Apple никак не комментируют данную информацию.