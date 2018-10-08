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В США фермер 30 лет подпирал дверь сарая бесценным метеоритом

Американский фермер 30 лет использовал кусок метеорита стоимостью в 100 тысяч долларов в качестве дверной подпорки. Посмотрев передачу о метеоритах, мужчина решил отнести в институт камень, показавшийся ему странным еще в 1988 году.

В США фермер 30 лет подпирал дверь сарая бесценным метеоритом

По словам геолога Моны Сирбеску, изначально она скептически отнеслась к камню, который принес мужчина, пожелавший сохранить свою анонимность. Однако позже она установила, что камень является шестым по величине метеоритом, найденным в Мичигане. Объект на 88% состоит из железа и 12% из никеля, данный состав делает его весьма ценным и дорогостоящим экземпляром.


Сирбеску, чтобы окончательно удостовериться в ценности метеорита, отправила его в вашингтонский Смитсоновский институт, где мнение геолога подтвердилось. Кроме того, университет может выкупить у фермера артефакт за 100 тысяч долларов. Если это произойдет, мужчина пообещал часть денег пожертвовать Мичиганскому университету.


 
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Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 19:05

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