Российские телескопы будут предсказывать точное время землетрясений

Сообщается, что при вращении первого радиотелескопа в нескольких тысячах километрах от него активируются еще 2 таких же аппарата. Первый объект расположен в лесах недалеко от Санкт-Петербурга, другие два - в Бурятии и на Северном Кавказе. Система радионаблюдений нового поколения, которая состоит из трех передовых телескопов уже в ближайшие месяцы начнет свою работу.Новые данные, которые благодаря российским телескопам станут более точными, позволят определять день и даже час очередного землетрясения в любой точке на Земле. Также эти аппараты помогут измерить всемирное время с точностью до 20 микросекунд.