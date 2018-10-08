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Российские телескопы будут предсказывать точное время землетрясений

Новые российские телескопы помогут точно измерить всемирное время и обеспечить стабильную работу орбитальных спутников. Также данные аппараты позволят точно определять время землетрясений, убеждены специалисты.

Российские телескопы будут предсказывать точное время землетрясений

Сообщается, что при вращении первого радиотелескопа в нескольких тысячах километрах от него активируются еще 2 таких же аппарата. Первый объект расположен в лесах недалеко от Санкт-Петербурга, другие два - в Бурятии и на Северном Кавказе. Система радионаблюдений нового поколения, которая состоит из трех передовых телескопов уже в ближайшие месяцы начнет свою работу.

Новые данные, которые благодаря российским телескопам станут более точными, позволят определять день и даже час очередного землетрясения в любой точке на Земле. Также эти аппараты помогут измерить всемирное время с точностью до 20 микросекунд.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 18:40

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