Жительница Волгограда поедет на Каннский кинофестиваль с фильмом про рыжего кота

По словам Чикуновой, она пообещала коту годовой запас элитного корма, что и мотивировало ему отлично исполнить отведенную в фильме роль. Один из брендов корма для животных организовал конкурс короткометражных фильмов, главным условием которого стало участие в картине кошек. Чикунова достаточно длительный период времени потратила на поиски необходимого актера, но потом отправилась к знакомым, где и проживал будущий главный герой фильма.По результатам конкурса, Светлана Чикунова заняла первое место. В качестве приза ей досталась возможность участие в международном кинофестивале в Каннах.