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Жительница Волгограда поедет на Каннский кинофестиваль с фильмом про рыжего кота

Жительница Волгограда Светлана Чикунова сняла короткометражный фильм про бездомного рыжего кота. После победы в местном конкурсе женщина получила билет в Канны, где и примет участие в престижном международном кинофестивале.

Жительница Волгограда поедет на Каннский кинофестиваль с фильмом про рыжего кота

По словам Чикуновой, она пообещала коту годовой запас элитного корма, что и мотивировало ему отлично исполнить отведенную в фильме роль. Один из брендов корма для животных организовал конкурс короткометражных фильмов, главным условием которого стало участие в картине кошек. Чикунова достаточно длительный период времени потратила на поиски необходимого актера, но потом отправилась к знакомым, где и проживал будущий главный герой фильма.

По результатам конкурса, Светлана Чикунова заняла первое место. В качестве приза ей досталась возможность участие в международном кинофестивале в Каннах.


 
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Культура
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 18:31

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