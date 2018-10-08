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Исхудавшая Милана Кержакова продолжает терять вес

Милана Кержакова сообщила Instagram-подписчикам о том, что она продолжает терять вес из-за предстоящего судебного процесса, после которого станет известно, останется её сын проживать с ней или с бывшим мужем. Исхудавшая знаменитость призналась, что за непродолжительное время лишилась ещё шести килограмм.

Исхудавшая Милана Кержакова продолжает терять вес

Милана Кержакова подала в суд на бывшего мужа, футболиста Александра Кержакова, поскольку, с её слов, вопреки обязательствам, он не позволяет ей видеться с ребёнком. Поклонники, как могли, поддержали своего кумира, написав в её Instagram-аккаунте, который является закрытым, много хороших слов. Они выразили надежду, что суд вынесет справедливое решение, а телеведущую попросили поберечь здоровье и нервы ради сына.


 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:50

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