Для партнеров Яндекс.Такси Renault Logan доступен в лизинг без первоначальных взносов
Компания Renault и Яндекс.Такси совместно запустили в России программу, которая позволит выгодно приобретать французские автомобили в лизинг. Для участия в программе «Мой таксопарк» владельцам таксопарков из Москвы и других регионов достаточно подать заявку в Яндекс.Такси.
Суть программы заключается в том, что владелец таксопарка через месяц после обращения может получить обновленный седан Renault Logan, а первые платежи станет вносить, когда автомобиль начнет приносить прибыль. Такая программа позволит небольшим таксопаркам увеличить количество автомобилей.
Новые седаны Renault Logan имеют модифицированные интерьер и экстерьер. Автомобиль получил новое эргономичное рулевое колесо и ходовые огни С-образной формы. Машина Renault Logan относится к сегменту эконом-класса. На долю этого тарифа в России приходится более 90% заказов, оформляемых в Яндекс.Такси.
Суть программы заключается в том, что владелец таксопарка через месяц после обращения может получить обновленный седан Renault Logan, а первые платежи станет вносить, когда автомобиль начнет приносить прибыль. Такая программа позволит небольшим таксопаркам увеличить количество автомобилей.
Новые седаны Renault Logan имеют модифицированные интерьер и экстерьер. Автомобиль получил новое эргономичное рулевое колесо и ходовые огни С-образной формы. Машина Renault Logan относится к сегменту эконом-класса. На долю этого тарифа в России приходится более 90% заказов, оформляемых в Яндекс.Такси.
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Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 02:00