Для партнеров Яндекс.Такси Renault Logan доступен в лизинг без первоначальных взносов

Суть программы заключается в том, что владелец таксопарка через месяц после обращения может получить обновленный седан Renault Logan, а первые платежи станет вносить, когда автомобиль начнет приносить прибыль. Такая программа позволит небольшим таксопаркам увеличить количество автомобилей.Новые седаны Renault Logan имеют модифицированные интерьер и экстерьер. Автомобиль получил новое эргономичное рулевое колесо и ходовые огни С-образной формы. Машина Renault Logan относится к сегменту эконом-класса. На долю этого тарифа в России приходится более 90% заказов, оформляемых в Яндекс.Такси.