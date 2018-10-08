Японский спутник для очистки орбиты от мусора запустят в 2020 году
Японский спутник от компании Astroscale Japan Inc будет запущен в космос с целью очистки орбиты Земли от мусора в 2020 году. Запуск спутника ELSA-d будет произведен с помощью ракеты «Союз-2» с Байконура, что было оговорено в соответствующем контракте с «Главкосмосом».
В сентябре появлялась информация о том, что британский аппарат RemoveDebris провел эксперимент по уборке космического мусора посредством сети. В космос был выпущен объект, соразмерный с коробкой для обуви. Далее с семиметрового расстояния он выпустил сеть шириной в пять метров для его захвата.
Стоит сказать, что космический аппарат ELSA-d был создан с целью демонстрации на орбите Земли технологии стыковки и сближения. Наработки пригодятся специалистам, разрабатывающим перспективные проекты по удалению космического мусора. Под контролем ELSA-d имеется два аппарата – Chaser и Target, которые запускаются совместно. Первый оснащен технологией сближения и механизмом магнитного захвата.
В сентябре появлялась информация о том, что британский аппарат RemoveDebris провел эксперимент по уборке космического мусора посредством сети. В космос был выпущен объект, соразмерный с коробкой для обуви. Далее с семиметрового расстояния он выпустил сеть шириной в пять метров для его захвата.
Стоит сказать, что космический аппарат ELSA-d был создан с целью демонстрации на орбите Земли технологии стыковки и сближения. Наработки пригодятся специалистам, разрабатывающим перспективные проекты по удалению космического мусора. Под контролем ELSA-d имеется два аппарата – Chaser и Target, которые запускаются совместно. Первый оснащен технологией сближения и механизмом магнитного захвата.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 17:45